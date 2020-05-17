29-річна українська співачка Соня Кей, яка пішла по стопах своєї тітки, поп-легенди Софії Ротару, збентежила пристрасним видом

Як передає Politeka.net, починаюча зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала лежачи на квітах.

Спекотна красуня з'явилася в чорній сукні з пишною спідницею, родзинкою якої, безумовно, стала зона декольте. Помітно, що Соня не одягла нижньої білизни. Для більшого ефекту співачка підняла руки вгору, спокусивши вигинами й округлостями. Ніжний макіяж в рожевих тонах доповнив образ племінниці Ротару.

"Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте готові, поки інші розслабляються і мрійте, поки інші плачуться", - підписала знімок знаменитість.



За короткий час шанувальники встигли сотні раз поставити "сердечка".

"Відпочивайте, поки інші працюють😂" ; "Красуньчик😍", - коментують в мережі.

Раніше ми повідомляли, Соня зігнулася в пікантній позі в білому обтягуючому платті з прозорими вставками. Співачка вып'ятила пружний бюст, млосно задерла голову і кинула грайливий погляд в камеру - "Тітка бачила цю розпусту?" Руки Соня театрально підкинула вгору. Дівчина розпустила довге волосся та злегка присобрала гелем так, що воно виглядає ніби вологе, і нанесла яскравий макіяж.

Також ми розповідали, деякий час Соня не з'являлася в мережі через смерть батька.

"Мама дзвонить каже – тато помер. У мене був такий шок, що я не розуміла, що відбувається, тому що він тільки приїхав з мамою з Ізраїлю, де його лікували від онкології, і все вилікували. Все було добре. Але нам сказали, що це був тромб, він обірвався, і він помер у секунду", - поділилася артистка сумними переживаннями.

Нагадаємо, племінниця Ротару посвітила грудьми у весільній сукні і розповіла про майбутнє чоловіка

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