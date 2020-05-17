Українська співачка Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль під час карантину не радувала шанувальників новими фото на сторінці в Instagram, зате регулярно знімала сторіз, де ділилася найяскравішими моментами життя. Так, співачка самоізолювалась в приватному будинку Київської області разом з сином Веніаміном, який прилетів до мами з Великобританії і весь період карантину був з нею поруч.

Зовсім нещодавно на її сторінці з'явилося чергове фото, яко розбурхує уяву фанатів.

На новому знімку артистка з'явилася в короткому топі з довгими рукавами, ледь засвітивши зону декольте. Топік настільки низько висить на фігурі красуні, що видно лямки від ліфчика. Вона дивиться прямо в камеру пронизливим, пропалюючим поглядом, а виразність очам надає яскравий макіяж. Її волосся завите у великі, акуратні локони і покладене на бік.

Українська поп-діва вирішила приміряти високі підбори і незвичайні аксесуари: на шиї чокер з тієї ж вельветової тканини, що і весь наряд.

Коли дивишся на такий пікантний знімок, так і хочеться сказати: "Балан не встоїть; ох, що ж витворяє".

На жаль, співачка позбавила своїх шанувальників можливості залишити свої коментарі, адже вона показала його в своєму Instagram-Stories.

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