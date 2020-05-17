Украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников во время карантина

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль во время карантина не баловала поклонников новыми фото на странице в Instagram, зато регулярно снимала сториз, где делилась самыми яркими моментами жизни. Так, певица самоизолировалась в частном доме Киевской области вместе с сыном Вениамином, который прилетел к маме из Великобритании и весь период карантина был с ней рядом.

Совсем недавно на ее странице появилось очередное фото, будоражащие воображение фанатов.

На новом снимке артистка предстала в коротком топе с длинными рукавами, едва засветив зону декольте. Топик настолько низко "висит на фигуре красотки, что видно лямки от лифчика. Она смотрит прямо в камеру пронизывающим, прожигающим взглядом, а выразительность глазам придает яркий макияж. Ее волосы завиты в крупные, аккуратные локоны и уложены на бок.

Украинская поп-дива предпочла высокие каблуки и необычные акссесуары: на шее чокер с той же вельветовой ткани, что и весь наряд.

Когда смотришь на такой пикантный снимок, так и хочеться сказать: "Балан не устоит; ох, что же вытворяет".

К сожалению, певица лишила своих поклонников возможности оставить свои комментарии, ведь показала она его в своем Instagram-Stories.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

Как сообщала Politeka, Балан показал, что на самом деле вытворял в спальне у Кароль.

Также Politeka писала, что Кароль растрогала признанием о покойном муже и показала редкое фото.