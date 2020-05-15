Українська співачка Тіна Кароль розбурхала видом вільної білій сорочці

Цього разу співачці вдалося здивувати шанувальників незвичайним виглядом під час чуттєвої фотосесії без білизни. Співачка постала у несподіваному образі - шанувальники буквально завалили зірку коментарями, передає Politeka.net.

Сьогодні на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантний знімок, на якому артистка вирішила показати себе в сміливому і одночасно з цим — ніжному образі.

На фотографії, яка з'явилася в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі. Тіна позувала в білій сорочці, спеціально розстебнувши верхні гудзики і представивши шикарний вигляд. Її волосся розпущене без будь-яких гарних укладок, а на обличчі природний макіяж.

«Котячий погляд 😏🔥», «Дуже красива❤ і не тільки зовні💖🙏», «Найкраща🔥😍🔥💕вауу🖤🖤», «Шикарна🔥🔥♥️», «найулюбленіша котя ♥️♥️♥️♥️♥️», «Гармата ❤️», «нереально красива🙀💘», «що за красооотка ? 😍», «Тинааааа😍🤤неймовірно🔥», «Дуже красива», - написали фанати.

До цього Тіна з'явилася на чуттєвому фото в чорній сукні на тонких зав'язках і з відкритою спиною. При цьому видно, що зірка без ліфчика. На обличчі Тіни звичний природний макіяж, а сама вона серйозно дивиться в об'єктив.

Шанувальники не залишилися байдужими, написавши безліч компліментів на адресу Тіни:

«неможливо красива😍😍», «Чудова жінка 😍🔥», «Красуня❤️», «Така неймовірна😍😍😍», «Богиня😻🔥🔥», «шикарна 😍», «мати 🔥🔥😍», «😍😍😍😍Прекрасна», «Ідеальна богиня😭😍❤️», «душа ❤️», «Моя мала ♥️», «Оп, з Даном в один час фотки викладаєте ?)))», «Ось це краса».

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