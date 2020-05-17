Українська співачка Аліна Гросу кардинально змінила образ

Як повідомляє Politeka.net, поділилася виконавиця новим відео на своїй сторінці в Instagram.

Аліна Гросу часто експериментує із зовнішністю і сміливими нарядами. На цей раз співачка показала себе в образі справжнього джентельмена в смокінгу.

"Трешачок з #ТикТока😋 #gentlemen style 🎩 Або йде тільки чоловікам?))) 👨🏻👨🏻👨🏻", - повідомила дівчина в описі.

На опублікованих кадрах Гросу спочатку позує в шкіряної куртки і чорному топі, а потім різко змінилася: зібрала волосся і вбралася в брючний костюм з метеликом. У такому вбранні вона спокусливо прикусила губу і підморгнула глядачам.

Користувачі соціальної мережі оцінили нову роботу артистки в коментарях під постом:

"Красуня і яка ти мила"; "Яка гарна ❤️"; "Нічого спільного з чоловічим стилем 🤔"; "Ну стильно ж😍 красуня😍"; "Тобі йде АЛІНОЧКА, КРАСУНЯ".

Раніше Аліна Гросу продемонструвала свою суперспособность. Вона вбралася в черни топ з неьольшим декольте, але зі спущеними плечима. Крізь одяг добре просвічувалась нижня білизна красуні.

На відео красуня показала, що може надзвичайно сильно зігнути долоні і пальці.

Нагадаємо, безсоромна Гросу боді на голе тіло покрутилася перед камерою: «Боже, куди дивиться чоловік?».

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