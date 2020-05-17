Українська співачка Аліна Гросу кардинально змінила образ
Як повідомляє Politeka.net, поділилася виконавиця новим відео на своїй сторінці в Instagram.
Аліна Гросу часто експериментує із зовнішністю і сміливими нарядами. На цей раз співачка показала себе в образі справжнього джентельмена в смокінгу.
"Трешачок з #ТикТока😋 #gentlemen style 🎩 Або йде тільки чоловікам?))) 👨🏻👨🏻👨🏻", - повідомила дівчина в описі.
"Такого ще не було": грандіозний фінал "Євробачення 2020" все ж таки відбувся, ексклюзивні кадри
Веснянкувата Кравець з "Квартал 95" здивувала зовнішністю у звичайному житті, домашні кадри: "Мамі потрібно..."
Лисий онук Пугачової плюнув на все і вирішив влаштувати вечірку на карантині: "Готуйте випивку!"
Хюррем із "Величного століття" вразила видом в реальному житті, зірку не впізнати: "Як в американських фільмах"
На опублікованих кадрах Гросу спочатку позує в шкіряної куртки і чорному топі, а потім різко змінилася: зібрала волосся і вбралася в брючний костюм з метеликом. У такому вбранні вона спокусливо прикусила губу і підморгнула глядачам.
Користувачі соціальної мережі оцінили нову роботу артистки в коментарях під постом:
"Красуня і яка ти мила"; "Яка гарна ❤️"; "Нічого спільного з чоловічим стилем 🤔"; "Ну стильно ж😍 красуня😍"; "Тобі йде АЛІНОЧКА, КРАСУНЯ".
Раніше Аліна Гросу продемонструвала свою суперспособность. Вона вбралася в черни топ з неьольшим декольте, але зі спущеними плечима. Крізь одяг добре просвічувалась нижня білизна красуні.
На відео красуня показала, що може надзвичайно сильно зігнути долоні і пальці.
Нагадаємо, безсоромна Гросу боді на голе тіло покрутилася перед камерою: «Боже, куди дивиться чоловік?».
А ще Politeka писала, що Гросу посварила українців несподіваною зміною іміджу
Також Politeka повідомляла, що Аліна Гросу вперше показала свого малюка, відео облетіло мережу.