Принц Гаррі і Меган Маркл не витримали спільного життя і звернулися до працівників психіатричних служб

Як виявилося Меган Маркл і принц Гаррі здійснили свій перший вихід у світ з часів початку карантину через пандемію китайського вірусу. Раніше подружжя здійснювали лише таємні вилазки, після переїзду до США, щоб допомогти волонтерам. Але цього разу відкрито з'явилися перед публікою.

Так, колишні герцог і герцогиня взяли участь в щоденній зустрічі для працівників психіатричних служб у Crisis Text Line. Twitter навіть з'явився знімок з зустрічі.

Ця благодійна ініціатива пропонує цілодобову підтримку для тих, хто знаходиться в кризовій ситуації на всій території Великобританії.

Те, що члени британської королівської сім'ї підключаться до дискусій, ніхто з добровольців з команди організації не очікував. Один з працівників поділився знімком в мережі, написавши під ним:

"Не кожен день Меган і Гаррі беруть участь у наших зборах співробітників і відстоюють роботу, яку ви робите".

Меган обрала для виходу в світ блакитну блузку на гудзиках, на обличчі макіяж природних відтінків з акцентом на очі. Волосся зібране в низький хвіст.

Гаррі виглядав трохи стомленим, в своїй сорочці кольору хакі. Складалося враження, що спільне життя чимало його втомило. На принца Гаррі боляче дивитися, можливо, британські ЗМІ мають рацію та їх шлюб сповнений труднощів в іншій країні.

Варто відзначити, що служба Crisis Text Line була створена в 2013 році. Глобальна неприбуткова організація Crisis Text Line допомагає надавати безкоштовні та конфіденційні текстові послуги з охорони психічного здоров'я нужденним особам.

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