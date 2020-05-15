Стало відомо, чому принц Гаррі наполіг на одруженні з актрисою Меган Маркл

Про це в коментарі журналістам розповів колишній дворецький принцеси Діани Пол Барелл, пише таблоїд Closer.

Як відомо, проти одруження принца Гаррі і Меган Маркл виступала вся королівська сім'я, і в Букінгемському палаці не знайшлося родичів, які б підтримали зірку Голлівуду.

Тим не менш онук Єлизавети II не став рахуватися з вінценосним сімейством і зробив пропозицію своїй коханій. Ось уже кілька років пара щаслива. Під впливом дружини принц Гаррі відмовився від своїх королівських обов'язків, залишив Королівство і погодився на переїзд в США - на батьківщину Маркл.

За словами Барелла, Гаррі наполіг на одруженні з Меган Маркл з однієї причини. Вся справа в схожості жінок: характер Меган Маркл дуже нагадує загиблу Діану. Їхні вчинки і поведінка часто не вписуються в загальну тенденцію і викликають незадоволення оточуючих, але їх не можна назвати слабовольными.

«Діана могла постояти за свої переконання, Меган Маркл теж це під силу», - додав колишній дворецький.

Барелл не сумнівається, що Меган Маркл нагадала принцу Гаррі покійну матір, тому він втратив голову. Але якщо б принцеса Діана була жива, то між нею та екс-герцогинею Сассекською траплялися конфлікти. Навряд чи жінки змогли б знайти спільну мову в Букінгемському палаці.

Варто нагадати, що самостійне життя Меган Маркл і принца Гаррі почалася з 1 квітня, зараз вони тимчасово влаштувалися в Лос-Анджелесі на віллі магната Тайлера Перрі.

Особняк в якому вони живуть коштує близько 18 мільйонів доларів. Герцогиня вибрала це місце новим будинком, адже в Лос-Анджелесі живуть її подруги Серена Вільямс і Ебігейл Спеснер.

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