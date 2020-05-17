Знаменитий співак Том Нойвірт, який більше відомий під псевдонімом Кончіта Вурст знову змінив свій імідж

Хоча епатажний образ Кончіти Вурст художник приніс світову славу, від нього Том Нойвірт поступово намагається відмовитися. Як повідомляє Politeka, все частіше австрійський андрогін вдається до експериментів з іміджем і постає перед камерами в більш чоловічих костюмах.

Але несподівано для всіх шанувальників співак з'явився в новому "жіночому образі. Так, Том став запрошеною зіркою в незвичайному ефірі Євробачення - 2020.

Так, він знову повернувся до свого образу епатажної Кончіти Вурст, поставши перед шанувальниками у сукні незвичайного крою: великий бант, пришитий по всій довжині і коротка довжина створили воістину святковий образ. Завершили концертний лук довгі накладні вії, яскравий макіяж, високі підбори і штучні пасма.

У підписі до світлини артист подякував шанувальникам за підтримку і перегляд його виступу.

Користувачі мережі не очікували, що співак повернеться до свого фатального образу, тому поспішили похвалити його за це і залишили безліч компліментів для нього. Деякі підписники навіть порівняли образ Кончіти з цукеркою в обгортці.

"Боже ... чудові ноги Том", "Відмінне шоу !! 💛🧡❤️💜💙💚", "Цукерочка на ніжках 🍬 ", "Ух ти виглядав відмінно, крихітко😍", "Ти виглядав приголомшливо сьогодні ввечері 😍😍 Дякую за такий цікавий вечір ❤❤", "Ох, вздох... у тебе гарні ноги! 💋", "Ти виглядаєш чудово 🔥".

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