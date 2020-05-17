Знаменитый певец Том Нойвирт, который более известен под псевдонимом Кончита Вурст снова изменил свой имидж

Хотя эпатажный образ Кончиты Вурст принес артисту мировую славу, от него Том Нойвирт постепенно пытается отказаться. Как сообщает Politeka, все чаще австрийский андрогин прибегает к экспериментам с имиджем и предстает перед камерами в более мужских нарядах.

Но неожиданно для всех поклонников певец предстал в новом "женском" образе. Так, Том стал приглашенной звездой в необычном эфире Евровидения - 2020.

Так, он снова вернулся к своему образу эпатажной Кончиты Вурст, представ перед поклонниками в платье необычного кроя: большой бант, пришитый по всей длине и короткая длина создали поистине праздничный образ. Завершили концертный лук длинные накладные ресницы, яркий макияж, высокие каблуки и искусственные пряди.

В подписи к снимку артист поблагодарил поклонников за поддержку и просмотр его выступления.

Пользователи сети не ожидали, что певец вернется к своему роковому образу, поэтому поспешили похвалить его за это и оставили множество комплиментов для него. Некоторые подписчики даже сравнили образ Кончиты с конфеткой в обертке.

"Боже ... великолепные ноги Том", "Отличное шоу !! 💛🧡❤️💜💙💚", "Конфетка на ножках 🍬 ", "Ух ты выглядел отлично, детка 😍", "Ты выглядел ошеломляюще сегодня вечером 😍😍 Спасибо за такой интересный вечер ❤❤", "О, вздох ..... у тебя красивые ноги! 💋", "Ты выглядишь великолепно 🔥".

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