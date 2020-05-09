Томас Нойвірт, більш відомий під жіночим альтер-его Кончіта Вурст, з'явився перед фанатами в недбалому вигляді

Автрийски поп-співак є активним користувачем Instagram і часто радує шанувальників новинами свого життя.

Зараз під час карантину Томас систематично влаштовує онлайн-зустрічі з фанатами, з якими  розмовляє на різні теми і відповідає на всі питання, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

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Цього разу Томас Нойвірт  поїхав в село і вийшов в ефір у дворі досить запущеного будиночка.  У кадрі співак   з'явився у звичайної домашньої футболці, з густою бородою і при цьому волосся його недбало майоріло на вітрі.

Як повідомлялося раніше, відома співачка Кончіта Вурст, справжнє ім'я співака Томас Нойвірт, показала новий домашній ролик.

На кадрах Кончіта сиділа в кепці і білій футболці. У неї була велика борода, але довге волосся зникли. Образ Вурст доповнила сережками у вухах і носі. На тлі можна  побачити диван і світильник. Швидше за все, зірка записувала відео будинку.

"Якщо ви відправите запит, не дивуйтеся, коли я вас виберу. Дякую за ці маленькі чати", - написала Вурст під відео, де спілкувалася з іншими людьми.

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