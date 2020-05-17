36-річна українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками своїми переживаннями з приводу закінчення карантину

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чорному платті. Наряд ідеально підкреслив її кругленький животик, адже як відомо співачка чекає на другу дитину.

Джамала розпустила волосся, нанесла ніжний макіяж і сфотографувалася спочатку крупним планом, а потім трохи відійшла від об'єктива, показавши форми, що збільшилися. Зірка позувала, мабуть, у вітальні свого будинку - на задньому плані сірий диван, телевізор, полиці з книгами і рослини в горщиках. На одному з кадрів Джамала позбулася пояса, кокетливо піднявши руку і присловнившись до стіни.

"Людина, звичайно, звикає до всього. Вас не лякає, що карантин закінчується і тепер потрібно буде звикати до нових реалій? Не страшно виходити в світ? 😂", - запитала у шанувальників співачка.

Користувачі кинулися відповідати на питання Джамали, засипавши її компліментами.

"Боже,Ви така красуня😍❤❤"

"Гарна дівчина!!!😍😍😍Гарне плаття 👗 Господи!Джамала,ви випромінюєте світло ✨ тепло,мрію і прекрасне майбутнє!!!бережи Вас Бог!"

"Не страшно. Але тільки я переживаю що часу вільного стане менше і як все встигати? Класно що на карантині було багато часу, який можна використовувати з користю для себе."

"Ох, якщо чесно, то трохи лякає, тому що за ці два місяці була повна деградація😭 але сподіваємося, що по-тихоньку відновляться ті часи, і ми знову будемо з друзями😍 у вас дуже гарне плаття❤️ прямо як і ви💋🌸"

"Страшнувато, поки практикую виходи лише за крайньої необхідності, на роботу... Надіюсь до вересня ситуація покращиться, тривога пройде і будемо запалювати у вас на концерті💃"

"А мені так сподобався цей час. Час, коли наповнюєш, чим побажаєш, одночасно свобода і необхідність - це незвичайно"

"Не поспішайте спілкуватися з людьми. Вам треба берегтися як нікому іншому"

Раніше ми повідомляли, Джамала опублікувала знімок, на якому "зник" її вагітний живіт. Деякі вже було зраділи, що артистка народила. Однак, це виявилося лише архівне фото. На ньому Джамала з'явилася в яскравому помаранчевому платті, що підкреслило її колись тонку талію.

Нагадаємо, вагітна Джамала перевершила саму себе і зважилася на відчайдушний крок

Також Politeka повідомляла, що вагітна Джамала здивувала позами, розвалившись прямо на підлозі