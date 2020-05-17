Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав терміни початку другого етапу ослаблення карантину в Україні
Про це він розповів на зустрічі з послами Великої сімки та головою представництва Європейського союзу в Україні.
Переходити до зняття обмежень можна буде вже в кінці травня, коли в країні буде спостерігатися стабільна епідемічна ситуація. У разі нового спалаху епідемії плани виявляться під загрозою зриву.
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«За його (Андрія Єрмака, – прим. ред) словами, зараз рівень захворюваності в країні помірний, 11 травня відбувся перший етап ослаблення карантинних заходів. Наступний етап заплановано на кінець травня, якщо епідемічна ситуація залишатиметься стабільною», – йдеться у повідомленні прес-служби ОП.
Курс валют в Україні 17 травня застигне на місці, долар і євро змусять зупинити падіння
Про це стало відомо з повідомлення Національного банку України.
Наприклад, долар зупиниться на рівні 26,6792 гривень. Однак на перший робочий день передбачається, що він впаде до 26,638 гривень (-0,0412).
Схожа ситуація буде і з курсом євро: він буде торгуватися за 28,7869 гривень. Але вже в понеділок валюта обвалиться до 28,7677 грн (-0,0192).
Українських пенсіонерів попередили, що індексації пенсій до кінця нинішнього року не буде
«Не були підвищені пенсії пенсіонерам, у яких середня константа вище, ніж передбачено урядовою постановою. Якщо досі такий показник становив 4404 гривні, збільшивши його на 11%, середній став складати 4778 гривень. Отже, у тих пенсіонерів, які виходили на пенсію в минулому році, показник вище, і по таких справах перерахунок не зроблено», - зазначила вона.
ПАТ «Банк «Юнісон» повністю припиняє свою роботу в Україні
Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.
"У відповідності зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, які були незадоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора ВАТ «БАНК« ЮНІСОН » припинено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЄС прийняв радикальне рішення, українцям назвали дату відкриття кордонів.
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