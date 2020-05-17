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Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав терміни початку другого етапу ослаблення карантину в Україні

Про це він розповів на зустрічі з послами Великої сімки та головою представництва Європейського союзу в Україні.

Переходити до зняття обмежень можна буде вже в кінці травня, коли в країні буде спостерігатися стабільна епідемічна ситуація. У разі нового спалаху епідемії плани виявляться під загрозою зриву.

«За його (Андрія Єрмака, – прим. ред) словами, зараз рівень захворюваності в країні помірний, 11 травня відбувся перший етап ослаблення карантинних заходів. Наступний етап заплановано на кінець травня, якщо епідемічна ситуація залишатиметься стабільною», – йдеться у повідомленні прес-служби ОП.