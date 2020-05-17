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Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сроки начала второго этапа ослабления карантина в Украине

Об этом он рассказал на встрече с послами Большой семерки и главой представительства Европейского союза в Украине.

Переходить к снятию ограничений можно будет уже в конце мая, если в стране будет наблюдаться стабильная эпидемическая ситуация. В случае новой вспышки эпидемии планы окажутся под угрозой срыва.

«По его (Андрея Ермака, – прим. ред) словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной», – говорится в сообщении пресс-службы ОП.