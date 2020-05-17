Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал сроки начала второго этапа ослабления карантина в Украине
Об этом он рассказал на встрече с послами Большой семерки и главой представительства Европейского союза в Украине.
Переходить к снятию ограничений можно будет уже в конце мая, если в стране будет наблюдаться стабильная эпидемическая ситуация. В случае новой вспышки эпидемии планы окажутся под угрозой срыва.
Конопатая Кравец из "Квартал 95" удивила внешностью в обычной жизни, домашние кадры: "Маме нужно..."
Маленькая дочь Пугачевой и Галкина покорила сходством с отцом-шоуменом: "Красавица, копия папы"
"Деньги не вернут": ПриватБанк сделал заявление после сбоя в банкомате, детали ЧП
В сети показали семью Дана Балана, Кароль просто светится от счастья: "Поздравляем!"
«По его (Андрея Ермака, – прим. ред) словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной», – говорится в сообщении пресс-службы ОП.
Курс валют в Украине 17 мая застынет на месте, доллар и евро заставят остановить падение
Об этом стало известно из сообщения Национального банка Украины.
К примеру, доллар остановится на уровне 26,6792 гривен. Однако на первый рабочий день предполагается, что он рухнет до 26,638 гривен (-0,0412).
Похожая ситуация будет и с курсом евро: он будет торговаться по 28,7869 гривен. Но уже в понедельник валюта обвалится до 28,7677 грн (-0,0192).
Украинских пенсионеров предупредили, что индексации пенсий до конца нынешнего года не будет
«Не были повышены пенсии пенсионерам, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен. Итак, у тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен», - отметила она.
ПАО «Банк «Юнисон» полностью прекращает свою работу в Украине
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.
"В соответствии со статьей 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ОАО «БАНК« ЮНИСОН » прекращено", - говорится в сообщении.
Напомним, ЕС принял радикальное решение, украинцам назвали дату открытия границ.
Как сообщала Politeka, украинцам ограничат въезд в соседнюю страну, появилось распоряжение Кабмина: "Уже с 1 сентября...".
Также Politeka писала, что Шмыгаль заговорил о новом безвизе для Украины, объявлены условия: "Уже в 2020 году...".