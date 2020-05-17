Модель Кендіс Сванепул, яка є ангелом бренду Victoria's Secret, показала розкішну фігуру в міні-сукню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вона була недоречно красивою. Іноді я думаю, що вона хотіла бути як Місяць протягом дня». – йдеться у повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Сванепул позує в міні-сукню на природі, виставивши напоказ розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«О, мій бог, обожнюю таке», «ти як сонце і місяць», «вау, красуня», «обожнюю тебе», «чарівна», «розкішна! Справжня красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепул блиснула розкішними формами в міні-бікіні.

Так, дівчина модель позує в чорному міні-бікіні, яке мінімально прикриває форми Сванепул. Сама зірка застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру, за що її полюбили чоловіки.

«Бомба», «так виглядає насолоду – природа і нічого зайвого», «гаряче!», «купальник відпад», «неймовірна», - пишуть шанувальники.

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