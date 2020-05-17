Модель Кэндис Сванепул, которая является ангелом бренда Victoria's Secret, показала роскошную фигуру в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Она была неуместно красивой. Иногда я думаю, что она хотела быть как Луна в течении дня». – говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Сванепул позирует в мини-платье на природе, выставив напоказ роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«О, мой бог, обожаю такое», «ты как солнце и луна», «вау, красотка», «обожаю тебя», «волшебная», «роскошная! Настоящая красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул сверкнула роскошными формами в мини-бикини.

Так, девушка модель позирует в черном мини-бикини, которое минимально прикрывает формы Сванепул. Сама звезда застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру, за что ее полюбили мужчины.

«Бомба», «так выглядит наслаждение – природа и ничего лишнего», «горячо!», «купальник отпад», «невероятная», - пишут поклонники.

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