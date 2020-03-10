Модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул засветила роскошное тело в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Зеленый и золотой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Сванепул позирует в одном мини-бикини, демонстрируя роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«идеальное тело», «божественный вид», «огонь», «богиня!», «люблю тебя, Кэндис», «глаза отвести нельзя», - пишут они.

До этого мы писали, что модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул сверкнула идеальной фигурой во время отдыха.

«Королевская кошка», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Сванепул позирует в крошечном мини-бикини, которое эффектно подчеркивает ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вау, какая кошечка!», «золотая королева!», «божественная», «на тебя можно смотреть вечно – ты ангел!», «Какая стройность – заглядение!», «вот так выглядит настоящий идеал!», - пишут они.

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