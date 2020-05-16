Відома співачка Ольга Меганська, солістка групи "ВІА Гра", показала незвичайний образ у червоному

На фото Ольга позувала в червоному піджаку і чорній білизні. Дівчина стала в профіль і показала соковиту п'яту точку, посміхаючись на камеру. Як виявилося, кадр був зроблений ще в 2018 році, коли красуня була на першій фотосесії групи "ВІА Гра". Фотографія вийшла дуже привабливою і красивою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Квітень 2018. Перша фотосесія у складі ВІА Гри... Згадую з любов'ю. Беріть приклад. Кастинг Меладзе", - написала Ольга.

Фанати залишили майже дві тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Оля. Тепер ви повинні стати фронтвумен в віагрі. Ви найкраща. Тільки ви ідеальна головна солістка ВІА Гри", "Спека", "Залишіться дуетом з Уляною! Так краще буде", "Красуня", "Шалено красива ! Ніякої вульгарності", "Оля,ну ти прямо тут краса", "Як завжди шикарна".

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На короткому ролику Меганська позує в шикарному чорному платті з блискітками. Ольга себе знімала на телефон у дзеркало і спокусливо покрутила п'ятою точкою. Волосся у співачки були розпущені і пишно прибрані.

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