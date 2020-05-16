Зірка проекту «Квартал 95» Олена Кравець звернулася до прихильників з проханням розповісти, як матусям вдається відпочити на карантині
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку «Квартал 95» в Instagram.
«Матусі, чи вдається вам відпочити на карантині? Діліться своїми лайфхаками», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кравець позує в білій кофті, поверх якої видніється напис: «Мамі потрібно відпочити». При цьому на лиці зірки видно веснянки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку українців.
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«Конопата», «Вдалося відпочити під час карантину тільки пенсіонерам!», «Хто був на карантин 2 року буде працювати без відпустки», Що не очікували, що з чоловіками і дітьми доведеться в житті посивіти місяць разом?», «Важкувато виявилося», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець зворушила милою фотографією своєї молодшої дочки.
Олена Кравець – не тільки популярна українська артистка, але ще й щаслива мама трьох дітей. І якщо її старша дочка Маша вже досить самостійна, і сама веде власні сторінки в соцмережах, то фотографіями молодших двійнят зірка донедавна воліла не «світити» в інтернеті. Однак, останнім часом Кравець стала частіше показувати трирічних двійнят – Івана і Катерину.
Так, в новому пості в своєму Instagram артистка поділилася зворушливим фото маленької Каті. На знімку дівчинка обіймає плюшеву іграшку, сидячи за столом. Донька Кравець схожа на справжню принцесу в ніжному рожевому платті з рюшами.
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