Українська модель, учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова, семимильними кроками підкорює Instagram

Популярність дівчині принесли не тільки її участь у шоу «Хто зверху?» і конкурс краси, але і значні форми. Міла – володарка 13 розміру грудей, передає Politeka.net.

Пишногруда українка постійно ділиться з підписниками своїми фотографіями, демонструючи природні багатства, і сьогодні за нею стежать вже понад 560 тисяч людей по всьому світу.

Міла ж, у свою чергу, намагається тримати публіку в тонусі, викладаючи нові знімки.

Так, дівчина поділилася з фанатами фотографією, на якій позує в шовковій сукні з відвертим декольте, яке являє груди Міли у всій красі. В руках вона тримає журнал з матеріалом про себе.

«Ммм знайшла цікаву статтю 🥰 Любите читати?», – підписала знімок дівчина.

Фото почало стрімко набирати лайки, а користувачі – залишати коментарі. Причому переважають коментарі від іноземців, хоча є кілька і «наших».

«Красива ошатна❤️❤️❤️❤️❤️», «Так не видно, інше в очі кидається», – пишуть під фото.

В одному з інтерв'ю Кузнєцова зізналася, що їй часто доводиться читати і не вельми приємні коментарі, однак вона навчилася не приймати їх близько до серця.

За словами Міли, вона ніколи не була худенькою, але і з приводу зовнішності не комплексувала.

«Мені подобається, як я виглядаю. Навіть дуже! Я рада, що не така, як всі. Зараз такий час, що звичайні люди зі звичайною зовнішністю, звичайним життям нікому не цікаві. Всі шукають в дівчині якусь родзинку. Моя родзинка - в моїй зовнішності. Дівчата Plus Size можуть бути красивими і привабливими», – розповіла красуня журналістам "КП в Україні".

Нагадаємо, що 150-кілограмова модель у прозорій сукні засвітила величезні тату.

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