Погода в Україні 17 травня несподівано зміниться, на зміну безхмарному небу прийдуть грози з дощем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

Так, на західній Україні будуть дощі з грозами, однак повітря прогріється до 15-18 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 4 до 9 за Цельсієм.

На сході також буде дощова погода з грозами. Тут повітря прогріється до 16-18 зі знаком «плюс». А от вночі показник опуститься до 6-8 градусів.

У центральних регіонах опади будуть поєднуватися з 15-19 градусів вище нуля, хоча вночі похолодає до 5-8 за Цельсієм.

На півдні країни дощі з грозами не завадять повітрю прогрітися до 15-20 градусів тепла, а ось вночі похолодає до 7-11 за Цельсієм.

А ось на сході дощі з грозами пройдуть лише в Харківській області. На іншій частині регіону буде хмарно, але без дощів. Тут варто очікувати 16-19 градусів за Цельсієм, а вночі близько 5-8 тепла.

У Києві та області, згідно з прогнозом синоптиків, буде від 16 до 18 тепла. А ось вночі повітря на вулиці буде в межах 6-8 тепла.

Як повідомлялося раніше, погода в Україні до кінця травня залишиться прохолодною. Можливі навіть заморозки. Про це попередив українців синоптик Віталій Постригань.

Він зазначив, що зазвичай до 15 травня, в Україні починається літо, а середньодобова температура перевищує +15 градусів. Однак у цьому році останній місяць весни «веде себе по-апрельски».

«За попередніми оцінками, 22-23 травня, існує ймовірність заморозків. Тому є час для забезпечення захисту сходів сільгоспкультур від їх негативного впливу (найбільш пізня дата заморозків на поверхні грунту 28 травня)», - підкреслив синоптик.

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