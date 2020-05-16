Знаменита українська травести-діва Монро показала своїм передплатникам людини, що змушує її тремтіти і відчувати цілу бурю емоцій

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Монро поділилася знімками, на яких позує з відомим київським фотографом Яковом Герінгом, передає Politeka.net.

«Маестро та Муза🤗», - підписала кадри вона

Фотографії зірка супроводила розгорнутою публікацією на тему того, що ніщо в житті не замінить живого людського спілкування, і карантин дав зрозуміти це дуже гостро.

«Саме зараз гостра потреба проводити час в реальному житті, з реальними людьми, дивитися в очі і балакати, базікати, теревенити. Про все і ні про що. Як коханці, які зустрілися після довгої вимушеної розлуки, або давні друзі, яким не потрібно телефонувати щодня, досить Просто знати, що десь є справжній друг, і ось ви знову побачилися, і щебечете, перебиваючи один одного, немов тільки вчора розстались... Впевнена всім знайомі ці хвилюючі емоції довгоочікуваної реальної зустрічі! Вони безцінні, як час, як життя, як будь-які інші почуття, які не купуються і не продаються», – пише артистка.

Вона також розповіла про те, які емоції відчуває кожен раз, коли приходить у студію майстра художньої фотографії Яна Герінга.

«Кайф тремтіти в кадрі, переживаючи за вічно набридаючі +2 в талії, і, відпустивши страхи, віддатися камері, у віртуозних руках Маестро. Кайф пити шампанське з кришталю після, відзначаючи ще одну маленьку перемогу, і знову тремтіти в очікуванні фото...», – визнається Монро.

За її словами, карантин чітко дав зрозуміти, що і хто є цінністю, а що тлін.

«Спасибі, рідненький 🙏 Але я тебе все так само ненавиджу», – підсумувала публікацію красуня.

Зазначимо, що на сторінці Яна багато знімків Монро, на яких вона постає у воістину неймовірних образах!

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