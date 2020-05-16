Знаменитая украинская травести-дива Монро показала своим подписчикам человека, который заставляет ее трепетать и испытывать целую бурю эмоций

На своей странице в социальной сети Instagram Монро поделилась снимками, на которых позирует с известным столичным фотографом Яковом Герингом, передает Politeka.net.

«Маэстро и Муза🤗 », – подписала кадры она.

Фотографии звезда сопроводила развернутой публикацией на тему того, что ничто в жизни не заменит живого человеческого общения, и карантин дал понять это очень остро.

«Именно сейчас острая потребность проводить время в реальной жизни, с реальными людьми, смотреть в глаза и болтать, болтать, болтать. Обо всём и ни о чём. Как любовники, которые встретились после вынужденной долгой разлуки, или давние друзья, которым не нужно созваниваться каждый день, Просто достаточно знать, что где-то есть настоящий друг, и вот вы снова увиделись, и щебечете, перебивая друг друга, словно только вчера расстались... Уверена всем знакомы эти волнующие эмоции долгожданной реальной встречи! Они бесценны, как время, как жизнь, как любые другие чувства, которые не покупаются и не продаются», – пишет артистка.

Она также рассказала о том, какие эмоции испытывает каждый раз, когда приходит в студию мастера художественной фотографии Яна Геринга.

«Кайф трепетать в кадре, переживая за вечно досаждающие +2 в талии, и, отпустив страхи, отдаться камере, в виртуозных руках Маэстро. Кайф пить шампанское из хрусталя после, отмечая еще одну маленькую победу, и снова трепетать в ожидании фото...», – признается Монро.

По ее словам, карантин четко дал понять, что и кто являются ценностью, а что тлен.

«Спасибо, родненький 🙏 Но я тебя всё так же ненавижу», – подытожила публикацию красотка.

Отметим, что на странице Яна много снимков Монро, на которых она предстает в поистине невероятных образах!

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