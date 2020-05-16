39-річна турецька акторка Нур Феттахоглу, яка запам'яталася глядачам у ролі Махідевран-султан у серіалі «Величне століття», душі не чує в своїй дочці

На сторінці в Instagram вона постійно ділиться знімками з найдорожчою в світі людиною – чотирирічною Елісою Гюзін, передає Politeka.net.

На знімках з малятком Нур виглядає по-справжньому щасливою і безтурботною, а публікації з такими фотографіями набирають десятки тисяч лайків від захоплених шанувальників.

Не став винятком і новий кадр мами і дочки, яким актриса поділилася пару годин тому. На знімку Нур й Еліса лежать на ліжку, і мама робить селфі. При цьому дівчинка виглядає комічно настороженою, а Нур посміхається.

Важко не помітити, як дівчинка схожа на свою зоряну родичку: ті ж губи, така ж міміка, протсо абсолютна подібність! Кумедно виглядає той момент, що крихітка сховала одну руку мамі під кофту.

Знімок зібрав понад 30 тисяч лайків. Всього ж на сторінку Нур підписані півтора мільйони шанувальників таланту туркені.

Актриса народила дочку у другому шлюбі. Її обранцем і батьком дитини став бізнесмен Левент Везірголу. Пара зіграла весілля 30 жовтня 2013 року, а вже на початку 2015-го подружжя оголосило про розлучення, хоча повідомили, що залишаються добрими друзями. Проте вже в травні 2015 року Нур повернулася до чоловіка. Друга спроба стосунків виявилася успішнішою, й 11 лютого 2016 року у подружжя народилася дочка Еліса Гюзин.

Дівчинка стала тією ланкою, яка врятувала і скріпила сім'ю. Схоже, що зараз її матір знайшла своє справжнє жіноче і сімейне щастя.

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