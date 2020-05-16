Український гурт Go_A виступив на останньому онлайн-концерті «домашнього Євробачення»

У цьому році через пандемію небезпечного китайського вірусу організатори вирішили відмовитися від традиційного проведення Євробачення. Замість цього було вирішено провести онлайн-концерт Eurovision Home Concerts, в якому повинні взяти участь представники країн-учасниць, а також конкурсанти минулих років.

Учасники від України – гурт Go_A – виступили на останньому концерті. Відео з'явилося на офіційному каналі Євробачення в YouTube.

Свій виступ артисти записали на одному з верхніх поверхів Київського телецентру. Це дозволило глядачам побачити українську столицю з висоти пташиного польоту. Музиканти виконали оновлену версію своєї пісні «Соловей».

Крім того, Go_A представили свою версію хіта Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, з яким артистка виступала на Євробаченні в 2007 році.

Фінал пісенного шоу відбудеться вже в суботу, 16 травня, о 22:00. Його транслюватимуть у прямому ефірі в 46 країнах, у тому числі і в Україні на телеканалах UA: Перший і СТБ.

Планується, що у фіналі шоу шанувальники Євробачення зі всього світу хором виконають пісню Джонні Логана what's another year. Також буде виконана пісня, яка перемогла у 1997 році - Love Shine A Light.

Вести шоу в прямому ефірі з Нідерландів учасниця Євробачення в 1998 і 2007 роках Эдсилия Ромбли, актриса Шанталь Янзен і співак, актор і шоумен Ян Сміт.

Нагадаємо, український гурт Go-A виступить в онлайн шоу Євробачення-2020.

Як повідомляла Politeka, українці порвуть "Євробачення-2020", шоу таки відбудеться: названа дата і де дивитися.

Також Politeka писала, що стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні в 2021 році: Go-A не витримали, емоційне звернення.