Схожість зірки Голлівуду Бреда Пітта з дочкою Шайло вразила користувачів соцмереж

Про це пише Politeka.net.

Порівняльні колажі в соцмережах публікують фан-сторінки, присвячені Бреду Пітту і його дітям.

Порівнюючи зовнішність батька і дочки шанувальники стверджують, що Шайло зростає точною копією свого зоряного тата.

Крім цього, онлайн-портал Foursquare опублікував архівні фото учнів школи Kickapoo High School у Спрінгфілді, де навчався Бред Пітт.

На опублікованих шкільних кадрах можна побачити зірку Голівуду в компанії друзів з футбольної та баскетбольної команд. Ці кадри також стали приводом для обговорення неймовірної схожісті Шайло з татом, адже в дитинстві він виглядав у точності так само, як і його дочка, і мав схожу зачіску, передає видання Hello.

Варто нагадати, що стосунки Бреда Пітта й Анджеліни Джолі почалися під час зйомок бойовика "Містер і місіс Сміт", хоча в той час актор був одружений на Дженніфер Еністон.

У травні 2006 року в Намібії у пари народилася дочка Шайло Нувель, а 12 липня 2008 року у Франції двійня - хлопчик Нокс Леон і дівчинка Вів'єн Маршелін. Крім цього, Бред Пітт у шлюбі усиновив всіх прийомних дітей Джолі, і, таким чином, у пари шестеро спільних дітей.

Раніше ми також розповідали, що Бред Пітт знайшов у собі мужність і вибачився перед Еністон за образливі слова.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон змогли помиритися приблизно чотири роки тому. У актора в телефоні знову з'явився номер колишньої дружини. Він зателефонував їй і попросив за все прощення.

"Джен — дивно любляча і весела жінка, яка залишається моєю подругою. Це були важливі відносини, які я дуже ціную. Я сам був винен, що моє життя стала нудною, і несу за це відповідальність", - заявив Бред.

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