Запуск транспорту в Україні, головний санлікар Ляшко назвав важливу дату: "Поїде лише в тих регіонах..."

Наземний транспорт буде запущений в умовах адаптивного карантину.

Про це в ефірі українського телеканалу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що ослаблення карантину по роботі наземного громадського транспорту можуть почати діяти вже з 22 травня.

Проте, як запевняє Віктор Ляшко, транспорт запустять за умови сприятливої епідемічної ситуації в регіонах, де діє адаптивний карантин.

"Дату ми назвемо. Та дата ця буде 22 травня. Більше того, ми будемо подавати в уряд на розгляд Кабінету Міністрів саме таку пропозицію про пом'якшення карантину. Але це не означає, що настане 22 травня, і на території всієї країни одночасно поїде весь громадський транспорт", - заявив він.

Курс валют різко зміниться, гривня завдала удару по долару і євро: що буде в обмінниках

Курс долара на вихідних і 18 травня кардинально здивує українців.

Про це йдеться на офіційному порталі Нацбанку.

Зокрема, державний регулятор вирішив зміцнити курс гривні більш ніж на 4 копійки по відношенню до долара і на 2 копійки по відношенню до євро.

Так, Національний банк встановив офіційні курси валют на 18 травня на наступному рівні:

– 100 американських доларів – 2663,80 гривень (-0,0412 грн)

– 100 євро – 2876,77 гривень (-0,2422 грн).

Що стосується курсу долара на міжбанківському валютному ринку, то в продаж він просів на 6 копійок до 26,63 грн/дол., в покупці також впав на 6 копійок – до 26,61 грн/дол. Курс євро, в свою чергу, у продажу виріс на 5 копійок – до 29,85 гривень за євро.

Потужний вибух розніс склад бойовиків "Л/ДНР", у ворога великі втрати: фото і деталі НП

Сообщается, що потужний вибух прогримів на складі російських терористів в окупованій Саханці.

Як інформує розвідка, в результаті сильного вибуху постраждали 14 осіб, у тому числі й цивільні. Але окупаційні війська "Л/ДНР" намагаються видати це за обстріл з боку української армії.

"7 травня в н. п. Саханка стався вибух сховища боєприпасів через порушення заходів безпеки, у результаті якого загинув один російський найманець і шестеро отримали важкі поранення. Крім того, осколками мін були поранені вісім цивільних осіб, які перебували за межами території зберігання боєприпасів", – інформує ГУР.

У розвідці підкреслюють, що пропагандисти використовували вибух на складі окупантів для поширення фейків, що нібито причиною НП на військовому об'єкті став артилерійський обстріл з боку підрозділів ООС з озброєння, забороненого Мінського угодами.

Євросоюз прийняв важливе рішення по Україні, з'явилися подробиці: «країна може розраховувати на…»

Європейський союз надасть Україні понад мільярд євро в якості економічної підтримки у зв'язку з пандемією

Пропозицію про фінансову допомогу було висунуто Європейської комісії і отримало 547 голосів «за», 93 – «проти» і ще 47 євродепутатів утрималися.

Серед країн, які отримають допомогу, опинилася і Україна, яка зможе розраховувати на третину від всього пакету. Так, Євросоюз виділить нашій країні 1,2 млрд євро.

Втім, остаточне рішення щодо фінансової допомоги буде прийнято після затвердження Радою ЄС.

Нагадаємо, ЄС прийняв радикальне рішення, українцям назвали дату відкриття кордонів.

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