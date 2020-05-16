Запуск транспорта в Украине, главный санврач Ляшко назвал важную дату: "Поедет лишь в тех регионах..."
Наземный транспорт будет запущен в условиях адаптивного карантина.
Об этом в эфире украинского телеканала заявил главный санврач Виктор Ляшко.
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Он напомнил, что ослабления карантина по работе наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая.
Однако, как уверяет Виктор Ляшко, транспорт запустят при условии благоприятной эпидемической ситуации в регионах, где действует адаптивный карантин.
"Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Более того, мы будем подавать в правительство на рассмотрение Кабинета Министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая, и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт", - заявил он.
Курс валют резко изменится, гривна нанесла удар по доллару и евро: что будет в обменниках
Курс доллара на выходных и 18 мая кардинально удивит украинцев.
Об этом говорится на официальном портале Нацбанка.
В частности, государственный регулятор решил укрепить курс гривни более чем на 4 копейки по отношению к доллару и на 2 копейки по отношению к евро.
Так, Национальный банк установил официальные курсы валют на 18 мая на следующем уровне:
– 100 американских долларов – 2663,80 гривен (-0,0412 грн)
– 100 евро – 2876,77 гривен (-0,2422 грн).
Что касается курса доллара на межбанковском валютном рынке, то в продаже он просел на 6 копеек до 26,63 грн/долл., в покупке упал также на 6 копеек – до 26,61 грн/долл. Курс евро, в свою очередь, в продаже подрос на 5 копеек – до 29,85 гривен за евро.
Мощный взрыв разнес склад боевиков "Л/ДНР", у врага большие потери: фото и детали ЧП
Сообщается, что мощный взрыв прогремел на складе росийских террористов в оккупированной Саханке.
Как информирует разведка, в результате сильного взрыва пострадали 14 человек, в том числе и гражданские. Но оккупационные войска "Л/ДНР" пытаются выдать это за обстрел со стороны украинской армии.
"7 мая в н.п. Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов из-за нарушения мер безопасности, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов", – информирует ГУР.
В разведке подчеркивают, что пропагандисты использовали взрыв на складе оккупантов для распространения фейков, что якобы причиной ЧП на военном объекте стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений ООС с вооружения, запрещенного Минского соглашениями.
Евросоюз принял важное решение по Украине, появились подробности: «страна может рассчитывать на…»
Европейский союз выделит Украине более миллиарда евро в качестве экономической поддержки в связи с пандемией
Предложение о финансовой помощи было выдвинуто Европейской комиссии и получило 547 голосов «за», 93 – «против» и еще 47 евродепутатов воздержались.
Среди стран, которые получат помощь, оказалась и Украина, которая сможет рассчитывать на треть от всего пакета. Так, Евросоюз выделит нашей стране 1,2 млрд евро.
Впрочем, окончательное решение о финансовой помощи будет принято после утверждения Советом ЕС.
Напомним, ЕС принял радикальное решение, украинцам назвали дату открытия границ.
Как сообщала Politeka, украинцам ограничат въезд в соседнюю страну, появилось распоряжение Кабмина: "Уже с 1 сентября...".
Также Politeka писала, что Шмыгаль заговорил о новом безвизе для Украины, объявлены условия: "Уже в 2020 году...".