Український репер Потап порадував шанувальників новими фото з 11-річним сином Андрієм

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує разом з сином від першого шлюбу.

Потап постав у строкатій кофті з капюшоном і чорній кепці, а хлопчик у червоно-синьому спортивному костюмі. В руках Андрій тримав м'яч.

Судячи з втомлених та задоволених виразів облич, хлопці тільки що гарненько позаймалися фізичними вправами.

"Чоловіки спорту @potapchiq #спорт", - підписав кадр Потап.

За годину пост зібрав майже 11 000 лайків. Користувачі кинулися обговорювати репера і його сина. Примітно, що думки розділилися, одні вважають, що хлопчик копія батька, інші пишуть, що він не схожий, більше того - скидається рисами на співачку Олю Полякову.

"Красунчики💋💋💋💋"

"Круті❤️"

"Класний малий!)"

"Схожі !!!"

"Малий на тата не схожий взагалі🤣"

"ви такі гарненькі😍"

"Синок на Олю Полякову схожий 🤣😜"

"Фіга він здоровий став)"

Раніше ми повідомляли, друга дружина Потапа, артистка Настя Каменських презентувала кліп на пісню "Спогади", в якому зібрала "шматочки" архівних кадрів з життя та роботи з чоловіком (як відомо, до шлюбу зірки довгий час виступали разом, як один колектив). Тут різні моменти, як вдома, так і за кордоном.

"Є такі пісні, які не потрібно вигадувати, вони самі пишуться нашими спогадами, це відео - наші з Настею пригоди, а пісня шматочки життя, спіймані й покладені на музику", - розповів про цю роботу Потап.

"Вийшов такий ніжний і теплий відеоальбом!", - поділилася Настя.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.