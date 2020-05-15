15 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким вводяться ряд змін в системі охорони здоров'я, що стосуються протидії епідемії китайського вірусу

Ці зміни будуть діяти під час встановленого Кабміном карантину і ще протягом двох місяців з моменту його скасування, передає Politeka.net з посиланням на Офіс президента. Зазначається, що гроші отримають ті, хто заразився вірусом.

Згідно з документом, "з метою підвищення соціального захисту людей, які лікуються в медичних установах або перебувають на самоізоляції" буде виплачуватися допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Якщо ж на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Раніше ми повідомляли, на період карантину було змінено порядок реєстрації безробітних та нарахування фінансової допомоги.

Як проінформували в Мінекономіки, реєстрація була спрощена і переведена в онлайн. Тепер фінансову допомогу та статус безробітного можна отримати, надіславши на електронну пошту центру зайнятості відповідну заяву. Крім цього, заяву можна подати через онлайн-портал «Дія».

Розмір мінімальної допомоги на цей період підвищили з 650 до 1000 гривень. Цей мінімальний поріг буде діяти до закінчення карантину і ще місяць після його завершення.

Крім того, ми розповідали, в Україні планують провести реформу системи оплати праці державних службовців. Концепцією поділився у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

За його інформацією, оклад буде складати 70-80% заробітної плати, а варіативна частина, тобто премії, – 20-30%, не більше.

Чиновник зазначив, що планується встановлення посадових окладів на основі їх цінності. Це нібито повинно позбавити від необхідності додаткового поділу державних органів на різні рівні. Нова система оплати праці передбачає створення каталогу типових посад та впровадження системи грейдів.

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