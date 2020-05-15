15 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вводятся ряд изменений в системе здравоохранения, касающиеся противодействия эпидемии китайского вируса

Эти изменения будут действовать во время установленного Кабмином карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены, передает Politeka.net со ссылкой на Офис президента. Отмечается, что деньги получат те, кто заразился вирусом.

Согласно документу, "с целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции" будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Если же на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Ранее мы сообщали, на период карантина был изменен порядок регистрации безработных и начисление финансовой помощи.

Как проинформировали в Минэкономики, регистрация была упрощена и переведена в онлайн. Теперь финансовую помощь и статус безработного можно получить, отправив на электронную почту центра занятости соответствующее заявление. Кроме этого, заявление можно подать через онлайн-портал «Дія».

Размер минимальной помощи на этот период повысили с 650 до 1000 гривен. Этот минимальный порог будет действовать до окончания карантина и еще месяц после его завершения.

Кроме того, мы рассказывали, в Украине планируют провести реформу системы оплаты труда государственных служащих. Концепцией поделился в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его информации, оклад будет составлять 70-80% заработной платы, а вариативная часть, то есть премии, – 20-30%, не более.

Чиновник отметил, что планируется установление должностных окладов на основе их ценности. Это якобы должно избавить от необходимости дополнительного разделения государственных органов на разные уровни. Новая система оплаты труда предусматривает создание каталога типовых должностей и внедрение системы грейдов.

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