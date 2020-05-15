Відома українська ведуча Алла Костромічева показала гарячий образ і відповіла на питання
На фото Алла стояла в шкіряному боді, доповнивши образ великими чобітьми. Волосся красуня залишила позаду, але в новому образі модель не закрила свою груди, яку можна побачити на кадрі. Костромічева спокусливо вигнулась, щоб надати знімку ще більшої пікантності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як відчувати себе впевнено з дуже великими грудьми з-за якої комплекси", - запитала фанатка у Алли.
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Красуня відповіла: "Почекайте, груди - це ж шикарно, чи я щось пропустила?".
Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки. Все із-за того, що Алла опублікувала кадр в сторіс Instagram, де функцій подібних немає.
Повідомлялося, що українська топ-модель Алла Костромічева, яка є однією з провідних проекту «Топ-модель по-українськи», порадувала шанувальників гарячими знімками.
«Я перепробувала на собі безліч образів - який ваш улюблений?» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що Костромічева поділилася поруч пікантних знімків. На одному з них зірка оголилася, показавши красиве нижню білизну.
Повідомлялося, що відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", показала ролик в Instagram.
На кадрах Костромічева позує в закритому купальнику тілесного кольору. Поряд з нею стоїть інша дівчина в чорному купальнику. Вони обіграють разом сценку іноземною мовою.
Нагадаємо, зірка "Топ-модель по-українськи" Костромічева приголомшила мережа
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