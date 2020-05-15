Зірка Голлівуду Бред Пітт знайшов у собі сили вибачитися за слова на адресу колишньої дружини Дженніфер Еністон

Про це пише таблоїд Mirror.

Як відомо, Бред Пітт закохався без пам'яті у Анджеліну Джолі під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт", хоча тоді ще перебував у шлюбі з Дженніфер Еністон.

«Я радий, що зробив правильний вибір і знайшов жінку, яку люблю, Енджі. З нею я створюю сім'ю, яку вже люблю», — заявляв тоді зірка Голлівуду.

Для Дженніфер Еністон ці слова стали справжнім ударом, оскільки вона вірила, що Бред щасливий з нею. Але актор, у свою чергу, стверджував, що "котився у прірву" перед розставанням з Еністон.

«Я став осоружний сам собі: сидів на дивані, курив «травичку» і без кінця натискав на кнопки телепульта, намагаючись знайти кіно про цікаве життя, оскільки моя не була такою. І вся справа була в моєму шлюбі. Я намагався робити вигляд, що з ним усе добре, хоча це було не так», — відверто зізнавався він.

І ось через багато років Бред Пітт знайшов у собі сили вибачитися перед Дженніфер Еністон за такі образливі слова.

"Джен — дивно любляча і весела жінка, яка залишається моєю подругою. Це були важливі відносини, які я дуже ціную. Я сам був винен, що моє життя стало нудни, і несу за це відповідальність", - заявив Бред.

Варто відзначити, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон змогли помиритися приблизно чотири роки тому. У актора в телефоні знову з'явився номер колишньої дружини. Він зателефонував їй і попросив за все прощення.

«Він узяв на себе всі помилки, що допомогло їм рухатися далі. Їх відносини поліпшувалися з кожним днем», затверджує обізнане джерело з оточення Еністон.

Раніше ми писали, що Пітт відповів на питання про дітей і колишню дружину Анджеліну Джолі в одному з інтерв'ю. Як зазначив актор, він довгий час був беземоційним, але зараз все стало на свої місця. Пітт зізнався - він не плакав близько 20 років, але зараз він став більш чутливим.

Бред вдячний собі за скоєні помилки, адже вони привели його до мудрості. Актор упевнений, що потрібно миритися з людськими слабкостями і збентеженням. А наступний крок після помилки визначає суть людини.

Нагадаємо, Бред Пітт готує сюрприз своїй дочці, яка хоче змінити стать

Як повідомляла Politeka, Бред Пітт та Дженніфер Еністон знову разом: у мережу злили деталі вечірки, "почуття не згасли..."

Також Politeka писала, що Бред Пітт заговорив про примирення з Джолі: «налаштований оптимістично»