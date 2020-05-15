Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала забавный образ

На фото Никитюк позирует в прозрачной блузке, под которой можно заметить бюстгальтер. Образ красавица дополнила светлім пальто, которое сползло с плеч. Леся смотрела в камеру и сама себя сфотографировала в машине. На кадре она дорисовала себя грудь и добавила на ней точки. Фотография получилась забавной и интересной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Никитюк разместила кадр в сторис, где такой функции нет.

Сообщалось, что украинскую телеведущую Лесю Никитюк застукали за странным занятием прямо во время съемок шоу.

Так, Никитюк позирует в окружении полуголых мужчин, которые окружили звезду и танцуют.

«Что же сегодня будет…Как же хочется побыть на месте Леси Никитюк», - говорится в сообщении одной из участниц проекта.

Уточним, что снимок был опубликован в Сторис, поэтому поклонники Никитюк были лишены возможности что-либо сказать.

Сообщалось, что знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила с Лесей Никитюк необычный вечер соревнований.

После того, как был введен карантин, звезда решила остаться вместе с семьей в загородном доме, откуда активно устраивает прямые эфиры на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз звезда решила провести вечер в компании коллеги - телеведущей Леси Никитюк.

Напомним, Никитюк показала, как жирует на карантине с красной икрой и клубникой

А еще Politeka писала, что Никитюк наконец показала своего белокурого дружка

Также Politeka сообщала, что Никитюк разлеглась на улице и вывалила напоказ все свое богатство



