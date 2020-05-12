32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда "Орла и решки", без тени смущения засветила богатую трапезу на фоне тотального роста безработицы из-за карантина

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые фото, на которых решила козырнуть якобы кулинарными талантами.

Так, телеведущая заставила тысячи пользователей захлебнуться слюной при виде баночки красной икры, пасты из авокадо, нарезанных салями, ветчины и бастурмы, а также свежих ягод, которым еще не сезон, а, значит, они должны стоить очень дорого. Тем временем, как известно из официальных источников, на сегодня в стране не менее 2,5-2,8 млн. безработных граждан. Нацбанк прогнозирует, что до июня количество безработных достигнет 12%. Здесь важно помнить, что уровень безработицы включает лишь тех, кто встал на учет в центр занятости, то есть реальный уровень гораздо выше.

Леся самоиронично подписала кадры: "Х.Х.L. Шо означає - Хорошая Хозяйка Леся🥰 Да да, сама все нарізала😆 Я обожнюю робити такі вкусняшки) люблю коли блюдо естетично виглядає... воно тоді навіть смакує по іншому😍Як вам? Оцініть за шкалою від 1/10🦋"

За час пост собрал более 37 000 "лайков" и уйму комментариев.

"Ну дуже мачно виглядає)"

"А потім стане хороша спортсменка!)😁"

"Лесюня ты бомба❤️"

"Це все для одної?"

"Господи, я от 4 фото чуть слюной не захлебнулась...🤤🤤🤤"

"10. Приседаний. После каждой фотки.😎"

"красиво жить не запретишь"

"Леся Балувана😂"

"Хоч продавай в ресторані 😍"

Ранее мы сообщали, Никитюк устроила фотосессию на свежем воздухе. Звезда сидела за столиком, повернувшись к камере спиной, и держала на руках своего мохнатого питомца. При этом Леся пила чай или кофе, а подпись гласила: "Вгадайте куди я сьогодні поїду? В Монако, в Париж, в Магазин за продуктами?"

Напомним, Леся Никитюк после откровений о любовнике показала свои "лимончики"

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