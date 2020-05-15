"Фарбуватися не треба"

52-річна російська співачка Валерія збентежила видом в дешевій захисній масці

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала себе без макіяжу, в окулярах і зі звичайною захисною маскою на обличчі.

"1.Карантинолук. 2.Зате можна не фарбуватися.3. Під маскою точно я? 😂😂😂 Придумайте, будь ласка, свої варіанти підписів до фото", - повідомила зірка.

Злегка розпатлана Валерія нагадала користувачам 71-річну співачку Аллу Пугачову, про що ті поспішили її оповістити в коментарях.

"Я спочатку подумала Пугачова, 😀"

"І я побачила Аллу Борисівну)))"

"Я теж подумала Пугачова🤣🤣"

"На Аллу Борисівну схожа😮"

"Блін, мені спочатку здалося, що це Алла Пугачова 🤦"

"А я подумала , що ця Лайма Вайкуле 😂"

"Не часто мабуть носите маску - кріплення для носа внизу виявилося😆"

"Я впала з сінника гальмувала головою.😁"

"😂👍я теж щоранку в цей період...фарбуватися не треба і робити манікюр теж...))🤪"

"Образ ,, канікули макіяжу, Вам до лиця👍"

Раніше ми повідомляли, ризикова Пугачова розкритикувала російський уряд. Примадонна обурилася тривалою ізоляцією.

"Нам потрібне оновлення. Уряд (РФ - ред.) зараз діє в інтересах олігархів, а не простих росіян. Навіть представники шоу-бізнесу страждають від цього. Через санкції багато хто не може виїхати в інші країни", - зазначила співачка.

Крім того, РФ вибрала неправильний курс, який передбачає посилення оборонного потенціалу.

"Все це звичайна показуха", - заявила співачка, додавши, що на Росію ніхто не нападе.

Нагадаємо, Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачової і не снилося: "Тіло, як у 20-річної"