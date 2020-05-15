52-річна російська співачка Валерія збентежила видом в дешевій захисній масці
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала себе без макіяжу, в окулярах і зі звичайною захисною маскою на обличчі.
"1.Карантинолук. 2.Зате можна не фарбуватися.3. Під маскою точно я? 😂😂😂 Придумайте, будь ласка, свої варіанти підписів до фото", - повідомила зірка.
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Злегка розпатлана Валерія нагадала користувачам 71-річну співачку Аллу Пугачову, про що ті поспішили її оповістити в коментарях.
"Я спочатку подумала Пугачова, 😀"
"І я побачила Аллу Борисівну)))"
"Я теж подумала Пугачова🤣🤣"
"На Аллу Борисівну схожа😮"
"Блін, мені спочатку здалося, що це Алла Пугачова 🤦"
"А я подумала , що ця Лайма Вайкуле 😂"
"Не часто мабуть носите маску - кріплення для носа внизу виявилося😆"
"Я впала з сінника гальмувала головою.😁"
"😂👍я теж щоранку в цей період...фарбуватися не треба і робити манікюр теж...))🤪"
"Образ ,, канікули макіяжу, Вам до лиця👍"
Раніше ми повідомляли, ризикова Пугачова розкритикувала російський уряд. Примадонна обурилася тривалою ізоляцією.
"Нам потрібне оновлення. Уряд (РФ - ред.) зараз діє в інтересах олігархів, а не простих росіян. Навіть представники шоу-бізнесу страждають від цього. Через санкції багато хто не може виїхати в інші країни", - зазначила співачка.
Крім того, РФ вибрала неправильний курс, який передбачає посилення оборонного потенціалу.
"Все це звичайна показуха", - заявила співачка, додавши, що на Росію ніхто не нападе.
Нагадаємо, Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачової і не снилося: "Тіло, як у 20-річної"
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