Діти багатьох зірок йдуть по стопах своїх батьків, обираючи модельну, акторську або музичну кар'єру

Politeka.net дізнавалася, як виглядають діти знаменитостей сьогодні, і чим вони займаються.

Красуня-дочка голлівудської зірки Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп пробує себе в модельному бізнесі і в кіно. Дівчина дуже сильно схожа на зіркових батьків. Вона успадкувала риси обличчя батька і фігуру матері.

Доньці актора Уїлла Смітта Віллоу всього 19 років, але вона вже випустила перший музичний альбом. Крім цього, дівчинка пробувала себе в модельному бізнесі. До речі, її брат, Джейден Сміт, теж хоче бути знаменитим. Він навіть знявся в кіно зі своїм батьком.

Донька двох голлівудських акторів Кім Бесінгер і Алека Болдуіна Айрленд спробувала себе в ролі моделі, коли їй було 17 років. Вона з'являлася на обкладинках різних глянців та швидко прославилася завдяки своєму імені. Айрленд сильно намагалася піти від образу матері, але її все одно постійно порівнювали з нею.

Дочка Шона Пенна і Робін Райт Ділан Пенн теж знялася для кількох журналів. Красуня також зустрічалася з актором Робертом Паттінсоном, що змусило таблоїди про неї заговорити. До речі, Ділан зростала в маленькому місті, жила звичайним життям і навіть підробляла курьєром піци і офіціанткою.

У Джей Ло двоє дітей - Емма і Максиміліан. Їм зараз по 12 років.

Нагадаємо, що рідкісне фото 18-річного сина-красеня Джноні Деппа розбурхало мережу.

Як повідомляла Politeka, діти Сінді Кроуфорд, Памели Андерсон та інших зірок стали моделями: топ яскравих фото.

Також Politeka писала, що діти Йовович, Мосс та інших зірок виросли копіями своїх батьків: топ яскравих фото.