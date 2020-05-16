Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів " Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, з'явилася в гарячому образі

Красуня вирішила згадати архівне фото, на якому у неї ще довге волосся, пише Politeka.net.

Неймовірно красива модель позувала в білому халаті, який спустила з плечей. Зірка похвалилася не тільки формами, але й шовковистою шкірою. Такою красунею хочеться милуватися вічно.

Пишна і акуратна зачіска з довгого волосся надавала образу якоїсь розкоші. Різні аксесуари у вигляді кілець і сережок доповнили образ.

Макіяж з акцентом на пухкі губи і пишні вії ідеально підкреслив красу зірки.

Певно, міс Всесвіт позувала у готелі, позаду видно стіл і крісло, а також паперовий пакет відомого бренду.

За п'ять годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі зізнавалися в любові і писали, що Калпо виглядає чудово.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 4,7 мільйонів користувачів мережі.

Нагадаємо, днями Олівії Калпо виповнилося 28 років. Зірка запросила додому гостей і опублікувала відповідні знімки зі свята.

Модель одягла короткий, яскравий, блискучий комбінезон з великим декольте без білизни.

Тонка талія, довгі, стрункі ніжки і яскрава посмішка - виглядає зірка просто чудово.

Нагадаємо також, що Олівія Калпо постала в кофті на гудзиках з відвертим декольте. Груди зірки вражаюче випирали. Акцент на декольте додав ланцюжок з кулоном.

Світлі джинси на високій посадці ідеально підкреслили тонку талію Міс Всесвіту.

Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети Олівія Калпо розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»

Як повідомляла Politeka, Міс Всесвіт Олівія Калпо зводить з розуму гарячими фото: «Ви змушуєте мене…»

Також Politeka розповідала, що у гарячої «Міс Всесвіт» Олівії Калпо розв'язався купальник на пляжі: «Тато буде в сказі!»