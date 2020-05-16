Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, предстала в горячем образе
Красотка решила вспомнить архивное фото, на котором у нее еще длинные волосы, пишет Politeka.net.
Невероятно красивая модель позировала в белом халате, который спустила с плеч. Звезда похвасталась не только формами, но и шелковой кожей. Такой красоткой хочется любоваться вечно.
Пышная и аккуратная укладка из длинных волос придавала образу некой роскоши. Различные аксессуары в виде колец и сережек дополнили образ.
Макияж с акцентом на пухлые губы и пышные ресницы - идеально подчеркнул красоту звезды.
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Вероятно, мисс Вселенная позировала в отеле, позади видны стол и кресло, а также бумажный пакет известного бренда.
За пять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети признавались в любви и писали, что Калпо выглядит превосходно.
Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны 4,7 миллионов пользователей сети.
Напомним, на днях Оливии Калпо исполнилось 28 лет. Звезда пригласила домой гостей и опубликовала соответствующие снимки с праздника.
Модель надела короткий, яркий, блестящий комбинезон с большим декольте без белья.
Тонкая талия, длинные, стройные ножки и яркая улыбка - выглядит звезда просто отпадно.
Напомним также, что Оливия Калпо предстала в кофте на пуговицах с откровенным декольте. Грудь звезды впечатляюще выпирала. Акцента на декольте добавила цепочка с кулоном.
Светлые джинсы на высокой посадке идеально подчеркнули тонкую талию Мисс Вселенной.
Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»
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