Зірка студії «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко відверто розповіла про своє ставлення до роботи у «Жіночому кварталі»

Як повідомляє Politeka.net, гумористка розповіла про те, що значить для неї «Жіночий квартал», в новому пості в своєму Instagram.

«@zhenskiykvartal_official - жіноче царство, де всі актриси - цариці-богині і одночасно - клоунеси-мавпи», - з притаманним їй гумором написала Жуковцова-Кияшко.

Вона також відкрила читачам «таємницю» закулісся «Кварталу», розповівши, що для артистів і їх команди за лаштунками є спеціальні екрани, які дозволяють їм спостерігати, що відбувається на сцені.

«Це завжди хвилююче, як-ніби виступає твоя дитина, і також радісно, тому що всі талановиті у нас, ну всі! З @lennykravets і @misheriakov в процесі спостереження/насолоди/радості», - написала артистка.

Свою публікацію вона супроводила фото, на якому вони з Оленою Кравець якраз спостерігають за виступом на одному з таких екранів. При цьому Жуковцова-Кияшко одягнена в стильну бежеву сукню з глибоким декольте, а Кравець обрала вбрання з відкритими плечима.

До цього ми писали, про те, що Жуковцова-Кияшко вирішила представити на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр, "поскаржитися" на тяготи карантину і роботу в цей час. Дівчина вже кілька тижнів перебуває на самоізоляції і тому в соціальних мережах нові кадри стали з'являтися помітно рідше.

цього разу зірка приємно здивувала аудиторію стильним кадром, на якому випадково засвітила чорне нижню білизну, позуючи в оверсайз піджаку з глибоким вирізом, чорних капронових колготках і яскравих туфлях.

Нагадаємо, молода красуня з "Квартал 95" посвітила білизною, зігнувшись у томній позі.

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