Звезда студии «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко откровенно рассказала о своем отношении к работе в «Женском квартале»
Как сообщает Politeka.net, юмористка рассказала о том, что значит для нее «Женский квартал», в новом посте в своем Инстаграм.
«@zhenskiykvartal_official - женское царство, где все актрисы - царицы-богини и одновременно - клоунессы-обезьяны», - с присущим ей юмором написала Жуковцова-Кияшко.
Она также приоткрыла читателям «тайну» закулисья «Квартала», рассказав, что для артистов и их команды за кулисами есть специальные экраны, которые позволяют им наблюдать, что происходит на сцене.
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«Это всегда волнительно, как-будто выступает твой ребёнок, и также радостно, потому что ну все талантливые у нас, ну все! С @lennykravets и @misheriakov в процессе наблюдения/наслаждения/радости», - написала артистка.
Свою публикацию она сопроводила фото, на котором они с Еленой Кравец как раз наблюдают за выступлением на одном из таких экранов. При этом Жуковцова-Кияшко одета в стильное бежевое платье с глубоким декольте, а Кравец предпочла наряд с открытыми плечами.
До этого мы писали, о том, что Жуковцова-Кияшко решила представить на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный кадр, "пожаловавшись" на тяготы карантина и работу в это время. Девушка уже несколько недель находится на самоизоляции и поэтому в социальных сетях новые кадры стали появляться заметно реже.
В этот раз звезда приятно удивила аудиторию стильным кадром, на котором случайно засветила черное нижнее белье, позируя в оверсайз пиджаке с глубоким вырезом, черных капроновых колготках и ярких туфлях.
Напомним, молодая красотка из "Квартал 95" посветила бельем, изогнувшись в томной позе.
Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» свели с ума соблазнительными образами.
Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» удивила фото подросшей младшей дочери.