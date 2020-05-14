Дочка скандального українського політика Михайла Добкіна показала, як вміє позувати на камеру
Алла Добкіна вирішила поділитися зі своїми підписниками відео, на якому зображений процес типової фотосесії. Кадри дівчина опублікувала у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
На новому відео Добкіна позує перед камерою в спокусливому образі. Модель одягнена в стильну джинсову куртку, яку вона кокетливо спустила з плечей, повернувшись до камери спиною. Як виявилося, під курткою у красуні не було одягу.
Добкіна повільно нахиляється, замріяно дивлячись у камеру, а потім мотає з одного боку в інший своїм розкішним волоссям.
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Підписники тут же почали обговорювати побачене.
«Левиця», «Дуже красива», «Нереальна», «яка краса», «Чудова. Без слів», «Яка ж красива дівчинка», «Очі космос», - пишуть люди.
До цього ми писали про те, що Добкіна порадувала шанувальників новими селфи.
Алла позувала в машині в джинсових куртці та штанях. Однак привертає увагу не вбрання, а очі неймовірної краси.
Дочка політика підкреслила пишні вії тушшю і завдала тіні, які зробили погляд "лисим". Рожева помада надавала образу більшої пікантності.
Зірка розпустила волосся і дивилася в камеру.
На одному зі знімків Алла витягла мову і грайливо прикусила його зубами.
«А так?», - підписала знімок красуня.
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