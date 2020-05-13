Дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, порадовала поклонников новыми селфи

Модель опубликовала соблазнительные снимки в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Алла позировала в машине в джинсовых куртке и штанах. Однако внимание привлекает не наряд, а глаза невероятной красоты.

Дочь политика подчеркнула пышные ресницы тушью и нанесла тени, которые сделали взгляд "лисьим". Розовая помада придавала образу большей пикантности.

Звезда распустила волосы и смотрела в камеру.

На одном из снимков Алла вытащила язык и игриво прикусила его зубами.

"✊🏼🖤 а так?😎", - подписала снимок красотка.

За три часа пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Любимая!❤️", "Вы просто супер", "😍😍😍 Девушка невероятной красоты😍😍😍", "Очень красива", "Язык лишний", "вааау😻💥", "А глаза какие 🥰", "Очень красивые глаза, глубокие, как море....!", "Красотка", "Опасная🔥", "Файер🔥", "Твой на все 💯 мейк! Только так! 😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алла Добкина позировала на кушетке и прикрыла свое тело только черным полотенцем. Другой одежды на ней не было.

Модель сделала губки уточкой и сняла сама себя на телефон, показывая множество татуировок, которые под одеждой обычно не видно.

Напомним, Алла Добкина опубликовала в "сториз" в Инстаграм фото, на котором позирует в машине.

Девушка похвасталась стройной фигурой в коротких шортиках и майке белого цвета. При этом трудно не заметить ее "осиную" талию, а зоной декольте можно любоваться вечно.

На фото она объяснила неожиданный летний лук, указав температуру воздуха - + 22 градуса.

Напомним, что дерзкая дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Как сообщала Politeka, внук Добкина поразил переменами во внешности, мама не сдержалась: "Совсем другой".

Также Politeka писала, что Алла Добкина выставила напоказ всю свою роскошь: "Божество!".