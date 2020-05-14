Дочь скандального украинского политика Михаила Добкина показала, как умеет позировать на камеру

Алла Добкина решила поделиться со своими подписчиками видео, на котором запечатлен процесс типичной фотосессии. Кадры девушка опубликовала в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На новом видео Добкина позирует перед камерой в соблазнительном образе. Модель одета в стильную джинсовую куртку, которую она кокетливо приспустила с плеч, повернувшись к камере спиной. Как оказалось, под курткой у красотки не было одежды.

Добкина медленно наклоняется, томно глядя в камеру, а затем мотает из стороны в сторону своими роскошными волосами.

Подписчики тут же принялись обсуждать увиденное.

«Львица», «Очень красивая», «Нереальная», «Красота какая», «Превосходная. Без слов», «Какая же красивая девочка», «Глаза космос», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Добкина порадовала поклонников новыми селфи.

Алла позировала в машине в джинсовых куртке и штанах. Однако внимание привлекает не наряд, а глаза невероятной красоты.

Дочь политика подчеркнула пышные ресницы тушью и нанесла тени, которые сделали взгляд "лисьим". Розовая помада придавала образу большей пикантности.

Звезда распустила волосы и смотрела в камеру.

На одном из снимков Алла вытащила язык и игриво прикусила его зубами.

«А так?», - подписала снимок красотка.

Напомним, знойная дочь Добкина поразила горячим фото в машине: "Просто супер!".

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