Зірка «Кварталу 95» Марта Адамчук порадувала шанувальників і показала, в чому працює з дому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Домашній офіс», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Адамчук позує в костюмі з сорочкою на тлі вікон, а також білих кросівках. Ідеальний вигляд зірки став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Суперская», «нереальна», «красоточка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська актриса Березня Адамчук, зірка "Квартал 95" показала спільне фото з матір'ю.

цього разу Березня лежала і посміхалася, а одяг на ній видно не було. Поруч лежала мама Адамчук - Тамара. На фото можна помітити тільки голови жінок і частково тіло актриси. Кадр був чорно-білим і вийшов дуже ніжним. Швидше за все, зірка таким чином привітала маму з святом.

Фанати не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки.

Також ми писали, що 33-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала атмосферних чорно-білим фото.

Знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в строгому і "тісному" сукню, ідеально подчеркнувшим її струнку фігуру.

Гаряча брюнетка з розпатланим волоссям подалася трохи впред, піднявши руку вгору. При цьому Березня прочинила рот, кинувши чуттєвий погляд кудись убік.

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