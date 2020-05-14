Звезда «Квартала 95» Марта Адамчук порадовала поклонников и показала, в чем работает из дому

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Домашний офис», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Адамчук позирует в костюме с рубашкой на фоне окон, а также белых кроссовках. Идеальный вид звезды стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Суперская», «нереальная», «красоточка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" показала совместное фото с матерью.

В этот раз Марта лежала и улыбалась, а одежды на ней видно не было. Рядом лежала мама Адамчук - Тамара. На фото можно заметить только головы женщин и частично тело актрисы. Кадр был черно-белым и получился очень нежным. Скорее всего, звезда таким образом поздравила маму с праздником.

Фанаты не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки.

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Знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в строгом и "тесном" платье, идеально подчеркнувшим ее стройную фигуру.

Горячая брюнетка с растрепанными волосами подалась немного впред, вскинув руку вверх. При этом Марта приоткрыла рот, кинув чувственный взгляд куда-то в сторону.

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