Звезда «Квартала 95» Марта Адамчук порадовала поклонников и показала, в чем работает из дому
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Домашний офис», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Адамчук позирует в костюме с рубашкой на фоне окон, а также белых кроссовках. Идеальный вид звезды стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Суперская», «нереальная», «красоточка», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" показала совместное фото с матерью.
В этот раз Марта лежала и улыбалась, а одежды на ней видно не было. Рядом лежала мама Адамчук - Тамара. На фото можно заметить только головы женщин и частично тело актрисы. Кадр был черно-белым и получился очень нежным. Скорее всего, звезда таким образом поздравила маму с праздником.
Фанаты не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки.
Также мы писали, что 33-летняя украинская певица, участница "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук изумила атмосферным черно-белым фото.
Знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в строгом и "тесном" платье, идеально подчеркнувшим ее стройную фигуру.
Горячая брюнетка с растрепанными волосами подалась немного впред, вскинув руку вверх. При этом Марта приоткрыла рот, кинув чувственный взгляд куда-то в сторону.
Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку
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