72-річна українська співачка Софія Ротару здивувала зовнішнім виглядом в молодіжному "прикиді"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опублікували свіжий знімок, на якому Ротару постала у несподіваному світлі.

Нестаріюча і не втрачаюча стрункості співачка була у світло-синіх джинсах, підкачаних знизу, бежевій кофтині і коричневих черевиках, з великою синьою сумкою. Ротару з розпущеним волоссям стояла у відкритому ліфті з букетом квітів, а поряд з нею знаходився один з представників її "свити".

Дивно бачити артистку в штанях, та ще й джинсах, так як, звичайно, вона носить довгі сукні або спідниці, віддаючи перевагу насиченим тонам, яскравим принтам. Таке перетворення в зовнішньому вигляді Ротару не змогло пройти непомітно повз "армії" її шанувальників: "Супер кадри. 💓🙏🤗"; "Ох, як помолодшала!", - пишуть в коментарях.

Новий образ

І колишній

Раніше ми повідомляли, Ротару похвалила у соцмережі свого онука Анатолія Євдокименка, який вирішив будувати співочу кар'єру слідом за бабусею і сестрою Софією. Хлопець випустив трек "Solar Affair".

«Анатолій, @shmn З прем'єрою нового треку! Удачі! Я в тебе вірю! ❤», - написала Ротару.

І хоч онук відповів на цей пост вельми стримано, але бабусині прихильники кинулися його нахвалювати: «Вітаємо! Дуже гарний трек! Удачі Анатолію!!!», «Удачі! та підкорення найвищих вершин 21__століття у творчості прекрасний милий молодий чоловік Анатолій русланович!!! Дерзай з Божою допомогою», «Удачі і наші привітання», " Трек просто чудовий і дуже красивий!😍 Бажаю удачі в подальшому".

Нагадаємо, що Софія Ротару в компанії кароокого красеня справила справжній фурор: "Так їй більше 45 років не даси!".

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі: "Таке бабусі і не снилося".

Також Politeka писала, що внучка Ротару стривожила фото з американського метро: "Вірус колом...".