72-летняя украинская певица София Ротару изумила внешним видом в молодежном "прикиде"

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек артистки в Инстаграм опубликовали свежий снимок, на котором Ротару предстала в неожиданном свете.

Нестареющая и не теряющая стройности певица была в светло-синих джинсах, подвернутых снизу, бежевой кофточке и коричневых ботинках, с большой синей сумкой. Ротару с распущенными волосами стояла в открытом лифте с букетом цветов, а рядом с ней находился один из представителей ее "свиты".

Необычно видеть артистку в брюках, да еще и джинсах, так как, обыкновенно, она носит длинные платья или юбки, отдавая предпочтения насыщенным тонам, ярким принтам. Такое преображение во внешнем облике Ротару не смогло пройти незаметно мимо "армии" ее поклонников: "Супер кадры. 💓🙏🤗"; "Ух, как помолодела!", - пишут в комментариях.

Новый образ

И прежний

Ранее мы сообщали, Ротару похвалила в соцсети своего внука Анатолия Евдокименко, который решил строить певческую карьеру вслед за бабушкой и сестрой Софией. Парень выпустил трек "Solar Affair".

«Анатолий, @shmn С премьерой нового трека! Удачи! Я в тебя верю! ❤», - написала Ротару.

И хоть внук ответил на этот пост весьма сдержанно, но бабушкины поклонники кинулись его нахваливать: «Поздравляем! Очень красивый трек! Удачи Анатолию!!!», «Удачи! и покорения высоких вершин 21__века в творчестве прекрасный милый молодой человек Анатолий русланович!!! Дерзай с Божьей помощью», «Удачи и наши поздравления», " Трек просто восхитительный и очень красивый!😍 Желаю удачи в дальнейшем".

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".