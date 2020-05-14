Користувачі неприємно здивовані різкістю співака Влада Топалова. Мабуть, позначився гучний скандал з його дружиною, артисткою Регіною Тодоренко

Так, після необачних висловлювань, що жінки самі винні в сімейному насильстві, на Регіну нахлинув шквал критики - зірка позбулася не тільки спокійного сну, але і великих рекламних контрактів. Варто віддати належне Топалову, він підтримував дружину, як міг, і навіть звернувся до хейтерів в Instagram.

"А вам, великі уми сучасності, оратори, генії... які створюють кожен день стільки нового і сидять вдома на диванах, я скажу тільки одне. Якщо вам є що сказати-кажіть вже мені. Залиште тендітну дівчинку в спокої. Вона досить настраждалася та наридалася... Я сподіваюся, що ображаючи мене вам стане трохи легше, і ви зможете істинно собою пишатися!", - писав Влад.

Мабуть, напруга все ж таки було великою. Багатьох шанувальників здивувало, що співак став грубіянити людям, нецензурно виражатися й вести себе неадекватно в соцмережі.

Тодоренко розкрила правду, що ж такого сталося з її чоловіком. Виявляється, причина не тільки в її недавньому жорсткому "промасі".

«Влад — дуже імпульсивна людина. І він сильно переживає. Так співпало, що у Влада в той момент пішов з життя дуже близький друг, він це болісно переживав. Це був дуже нервовий і емоційно важкий для нього період, на багато речей він важко реагував. Коротше, все непросто. Але я б не хотіла за нього говорити, забажаєте, самі у нього запитайте», — зазначила Тодоренко в інтерв'ю з «Медузою».

Раніше ми повідомляли, відомий астролог Дмитро Єрмолаєв розповів про важкий період у житті Регіни - "транзит 7,5 років Саде-Саті, який вважається найбільшим періодом у житті людини за мірками індійської астрології Джйотиш, що несе за собою жахливі лиха і втрати".

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