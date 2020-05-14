39-річна американська телезірка і бізнес-вумен Кім Кардашьян віддячила шанувальникам, показавши сміливе і смачне фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в досить відвертому вбранні і жарких позах.
Брюнетка натягнула облягаюче плаття зеленого кольору з сріблясто-пурпурним верхом, блиснувши космічним декольте. Розкішний лук доповнила маленька жовта сумочка. Зірка позувала в передпокої, і на деяких фото сіла прямо на підлогу, повернувшись до камери спиною, спокусивши округлими вигинами своєї "п'ятої точки".
Кім заплела волосся в тугу косу й нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі. Дівчина зухвало глянула в об'єктив, млосно відкривши рот.
"170 мільйонів ВАУ, я вас усіх дуже люблю! 💚", - поділилася своїми успіхами Кардашьян, назвавши неймовірну цифру фоловерів в Instagram.
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Шанувальники моментально відреагували на пост знаменитості, засипавши її компліментами.
"Королева"
"Вітаю Кім !!! 👏👏👏"
"Кім Бразилія любить тебе, наша мрія, щоб ти повернулася сюди знову!"
"Хороший трицепс дасть вам ще кілька міллі. Роби свою справу !!! 👍"
"Це плаття 😍"
"Ми теж тебе любимо, дорога😍"
"Нічого собі!"
Раніше ми повідомляли, Кардашьян потрясла голим фото, прикрившись лише гавайським вінком. Дівчина розпустила волосся, звільненившись від будь-якого одягу, і піднесла білі квіти до грудей. Примітно, що на фото Кім була не одна. На її плечі сидів зелений папуга.
У підпису до цього жаркого кадру зірка заговорила про "тропічні флюїди". Її чаруючі вигини так і манять, щоб їх розглядали довше - просто райська насолода.
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.
Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.