Российская певица, блогер и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова предстала в горячем образе

Красотка опубликовала жаркое фото и призналась, по чему скучает, передает Politeka.net.

Певица позировала в кожаной одежде, которая подчеркнула ее изящные изгибы. Наряд, вероятно, представлял собой боди, выделявшее грудь, тонкую талию и упругую пятую точку Бузовой.

Сверху певица накинула джинсовую куртку, а завершили ее образ разные аксессуары.

Стоит отметить, что звезда сделала яркий макияж: темные веки и фиолетовые губы. Ольга позировала, видимо, на мотоцикле.

"Скучаю по фото-съемкам 🤘🏻😉", - подписала фото российская знаменитость.

За пять часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. Многие пользователи сети обратили внимание на большую обработку снимка.

"Слишком много ретуши ... не узнать на фото", "Сколько фотошопа", "Зачем так много фотошопа", "ох как отфотошопили-то", "Не похожа на себя", "фотошоп рулит", "Слишком сильно обработали фото!", "надо уметь прощать ошибки", "Ты худшая певица😒🖕🏻", "Очень красивая девушка, только на Олю не похожа😂", "Сколько фотошопа.. другой человек на фото, "Совсем не видно фотошопа😊", "Фотошопа то сколько", "Фотошоп - уровень бог", "Фотошоп вошёл в чат 😂", "Тогда ты уже семьёй обзаведёшься? Вон, Тарасов уже второго ребёнка родил, а ты все первого никак! 😁", "А теперь вспомните, как она выглядит без мейка", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Бузова предстала в черном боди с прозрачными вставками посредине груди, на шее и в районе талии.

Воланы на плечах дополнили красивый и откровенный образ.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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